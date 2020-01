Gewezen voorzitter VK Dadizele Antoine Vercaigne (81) overleden Erik De Block

21 januari 2020

13u17 1 Moorslede In AZ Delta Menen is Antoine Vercaigne (81) onverwacht overleden. Hij was de eerste voorzitter van voetbalclub VK Dadizele. Vercainge had een drankenhandel en bestelde in heel de regio aan huis.

Antoine werd geboren in Wervik en groeide er op in een landbouwersgezin. Eerst was hij zoals zovelen grensarbeider en ging hij dan aan de slag in een textielfabriek in Kortrijk. Tot hij startte met een eigen bierhandel.

Als voetballiefhebber stond Antoine in 1975 mee aan de wieg van VK Dadizele, waarvan hij twintig jaar voorzitter was. Daarnaast waren zijn parkieten een andere passie. Hij ging ook graag kaarten. Antoine was de echtgenoot van Rolande Lecleir en vader van Sabine, Natacha en Bianca. Daarnaast had hij ook zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 25 januari om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Basiliek in Dadizele.