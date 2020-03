Gewezen mijnwerker Michel (89) gestorven aan coronavirus: “‘Onkruid vergaat niet’, zei hij nog dapper” Erik De Block

31 maart 2020

14u40 1 Moorslede In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Michel Verschoore (89) uit de Ieperstraat in Moorslede overleden door het coronavirus. Hij was de weduwnaar van Noëlla Geerlandt. In 2014 is zijn echtgenote overleden. “‘Onkruid vergaat niet’, zei je nog dapper”, zo staat het helemaal bovenaan de rouwbrief. “Wij machteloos, jij ademloos. Het heeft niet mogen zijn.”

Michel Verschoore werd geboren in Beselare, zijn echtgenote op de Waterdam in Moorslede. Tijdens een ontmoeting op het jaarlijks bal in een tent tussen twee cafés in de Roeselaarsestraat in Moorslede sloeg de vonk over. Michel en Noëlla trouwden in Zonnebeke.

Michel Verschoore groeide op in een kroostrijk gezin van zeven kinderen. Hij volgde aan het VTI Ieper een opleiding mechanica. Na zijn legerdienst was Michel zeven jaar mijnwerker in de Borinage en werkte nadien in Frankrijk. Later ging Michel aan de slag bij Philips in Roeselare. Noëlla werkte als jong meisje in een spinnerij in Frankrijk en ging daarna aan de slag bij Depoortere in Roeselare. Nadien bleef ze thuis om te zorgen voor de twee kinderen.

“Vaderfiguur”

Rose Marie Duflou uit Hooglede was jarenlang een collega van Michel Verschoore. “Bij Philips was hij chef van het kwaliteitslabo en had er dus een leidinggevende functie”, vertelt ze. “Michel was een vaderfiguur die voor iedereen zorgde. Toen hij op pensioen kon gaan, bleef hij op vraag van de directie nog wat langer, omdat er nog geen vervanger was.”

Rose Marie is bestuurslid van de Philipsvrienden. “Michel behoorde ook nog tot het bestuur”, aldus Rose Marie. “Vorige week dinsdag stuurde hij me nog een sms met de boodschap dat hij in quarantaine in het ziekenhuis verbleef. Hij vroeg me om de rest van het bestuur te verwittigen. Donderdagavond stuurde ik Michel dan zelf een sms om te vragen hoe het was. ‘Nog niet beter’, antwoordde hij. Diezelfde nacht is hij overleden. Het ging zodanig snel. Hij was er bij de Philipsvrienden graag bij voor een uitstap, een koffietafel of om te gaan eten. Onze vriendenkring is door de jaren heen fel uitgedund. Ondanks zijn leeftijd, was Michel nog fit.”

Genieten van natuur

Zowel voor hun vijftigste als zestigste huwelijksverjaardag werden Michel en Noëlla gehuldigd door het gemeentebestuur van Moorslede. Michel was de vader van twee dochters: Myriam en Christiane. Er zijn ook vier kleinkinderen: Gwendolyn, Debby, Kevin en Emmelie, en acht achterkleinkinderen: Tess, Aaron, Faye, Xander, Casper, Otis, Hanna en Noémie.

Toen hun kinderen nog klein waren, ging het gezin vaak samen op reis met de tent om te genieten van de vrijheid en de natuur. Michel kon genieten van zijn bloemen en planten en een dagelijkse wandeling. Hij deed zelf zijn boodschappen en kookte. Michel volgde destijds computerlessen en had zelfs zijn eigen Facebookprofiel.

De uitvaart zal in beperkte familiekring plaatsvinden in de aula van het rouwcentrum Derveaux in Zonnebeke.