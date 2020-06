Gewezen cafébaas en kok Roland Bouckaert (66) is overleden Erik De Block

16 juni 2020

19u01 11 Moorslede In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Roland Bouckaert (66) gestorven. Hij studeerde voor leraar geschiedenis en stond tien jaar in het gemeenschapsonderwijs. Daarna volgde Roland Bouckaert een opleiding tot kok en werd restauranthouder. Op zijn dertigste stapte hij in de horeca.

Telkens voor zes jaar baatte hij drie zaken uit: café De Klokke in Westrozebeke, Den Draver in Moorslede en de cafetaria van het zwembad in Moorslede. Daarna was Roland Bouckaert twaalf jaar kok in de Volksbond in Zonnebeke. Samen met zijn vriendin Ingrid Demey bouwde hij het dorpscafé uit tot brasserie-restaurant. Toen Ingrid eind september 2012 er stopte, was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Met frituur-snack Alexandra in de Stationsstraat in Ieper nam hij de zaak over van zijn zoon, die als buschauffeur aan de slag ging.

Roland Bouckaert was de vader van twee zonen Birger en Carl. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid gaat door in strikt intieme familiekring.