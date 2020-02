Getroffen gezin kan na brand in crisiswoning gemeente terecht LSI

08 februari 2020

11u32

Moorslede Het gezin dat vrijdagavond na een uitslaande brand in hun huurwoning in Dadizele (Moorslede) dakloos werd, wordt door de gemeente in een crisiswoning opgevangen. Spontane inzamelacties om het gezin te ondersteunen, worden voorlopig on-hold gezet tot de precieze noden duidelijk zijn. De brand ontstond accidenteel in de keuken.

Vrijdagavond iets over 20u brak in een koppelwoning langs de Millesteenstraat in Dadizele een uitslaande brand uit. De Roemeense man des huizes was alleen thuis, zijn Marokkaanse partner en hun twee kinderen van bijna 1 en bijna 4 jaar waren niet aanwezig. De man kon ontkomen en verderop in de straat op een deur bonken om hulp te vragen. Hij raakte licht verbrand aan hand en hoofd maar mocht na verzorging het ziekenhuis al opnieuw verlaten. De woning liep zware schade op en is onbewoonbaar. “Het gezin wordt in een crisiswoning van de gemeente opgevangen. Maandag zal via de sociale dienst gezocht worden naar een permanente oplossing op de sociale huurmarkt”, weet burgemeester Ward Vergote.

Op sociale media doken al spontaan voorstellen op om inzamelacties voor het gezin te houden maar liever houdt de burgervader de boot nog wat af. “De eerste noden zijn gelenigd. Het zijn nobele voorstellen maar we wachten beter af welke noden zich de komende dagen/weken nog voordoen”, adviseert hij.

Een deskundige van het parket onderzocht de brand en kwam tot de conclusie dat de brand op een accidentele manier in de keuken ontstond.