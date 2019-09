Georgiërs, verdacht van winkeldiefstallen,

zitten in de cel VHS

13 september 2019

14u06 0 Moorslede De vier mannen die eerder deze week in Moorslede werden opgepakt op de parking van de Aldiwinkel in de Stationstraat, zijn door de onderzoeksrechter in Ieper aangehouden.

Het viertal, allen Georgiërs zonder gekende woonplaats, probeerde even voordien al winkeldiefstallen te plegen in Wervik en Ieper. Dat was het geval in de winkels Bel&Bo en Tom&Co. Hun vluchtauto, een grijsgroene Renault Mégane, werd daar opgemerkt. Een getuige kon een deel van de nummerplaat noteren. Het signalement werd verspreid naar alle politiepatrouilles maar ook naar het Buurtinformatienetwerk. Een lid van het BIN dat de boodschap ontvangen had, zag een tijdje nadien de vluchtauto staan op de parking van de Aldiwinkel in Moorslede. De politie kon het viertal daar inrekenen. Er wordt nu onderzocht voor welke feiten ze allemaal in aanmerking komen. Dinsdag verschijnt het kwartet voor de raadkamer in Ieper. Daar wordt beslist over hun verdere aanhouding.