Gemeentepersoneel verliest na ziekte Heidi Algoedt (49), “een gedreven persoon waarop je kon rekenen en vertrouwen” Erik De Block

24 januari 2020

13u20 0 Moorslede De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar in Moorslede begon donderdagavond in mineur. Het gemeentepersoneel verloor met bediende Heidi Algoedt (49) een bekwame en graag geziene collega. Ze verloor woensdag een oneerlijke strijd tegen haar ziekte.

Gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie) was duidelijk geëmotioneerd toen hij in het begin terugblikte op de vele verdiensten van Heidi Algoedt. “Twee weken geleden was ze nog aanwezig tijdens de nieuwsjaarreceptie voor het gemeentepersoneel”, aldus Pol. “Iedereen was blij haar daar te zien en hoopte op een terugkeer naar het secretariaat in het gemeentehuis.”

“Heidi was een gedreven persoon waarop je kon rekenen en vertrouwen. Moesten er bloemen worden besteld of een afspraak geregeld, dan bracht Heidi dat voor mekaar. Ze deed dus veel meer dan puur secretariaatswerk. Heidi was voor onze gemeente een steunpilaar. Ze bereidde de gemeenteraadszittingen voor en zorgde voor de verslagen.”

Uit respect voor Heidi Algoedt vroeg Pol Verhelle om een serene gemeenteraad. Er volgde een minuut stilte. Heidi Algoedt was de echtgenote van Geert Wybaillie en mama van Jens. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 30 januari om 10 uur in de Sint-Martinuskerk in Moorslede.