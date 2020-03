Gemeente verdeelt een burenhulpkaartje Erik De Block

20 maart 2020

Onder de slogan ‘Mensen Maken Moorslede immers Mooi en Warm!’ pakt het gemeentebestuur van Moorslede uit met een opmerkelijk initiatief. Elke inwoner kreeg een burenhulpkaartje om bij zijn of haar buur in de bus te steken. Deze kaartjes werden door vrijwilligers uit de gemeente bedeeld.

“De maatregelen die de verdere verspreiding van het coronavirus moeten vertragen, lokken een golf van solidariteitsacties uit: overal zien we mensen die anderen ondersteunen door boodschappen te doen, aan huis leveren of de hond van de buren uitlaten”, aldus schepen Benedikt Vallaey (STERK).

“Wie ook zijn steentje wil bijdragen, vult dat kaartje in en steekt het bij de buur in de brievenbus.” Via www.moorslede.be/moorsledehelpt kunnen vrijwilligers en hulpbehoevenden zich registreren. “Er wordt dan gekeken om vrijwilligers met hulpvragers te matchen”, aldus de schepen. “Mensen verbinden is nu één van onze prioriteiten.”