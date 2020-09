Gemeente huurt woning in Roeselaarsestraat voor voorschoolse kinderopvang, er gaan 18 plaatsen zijn.

“In 2022 is gepland dat we in Dadizele ook daar met een kinderopvang gaan starten” Erik De Block

16 september 2020

14u47 0 Moorslede De gemeente Moorslede huurt in het begin van de Roeselaarsestraat een woning om er een voorschoolse kinderopvang te voorzien. Er zal vanaf april plaats zijn voor 18 kinderen tot drie jaar. Voor de inzet van het personeel keurde de gemeenteraad de overeenkomst met Motena Kids uit Roeselare goed. De huurprijs van de woning bedraagt 750 euro per maand.

“Het gaat om een mooie en geschikte locatie, centraal gelegen”, aldus schepen Benedikt Vallaey (STERK). “Bovendien ook goed gelegen tussen twee scholen. We zijn lang op zoek geweest maar ons geduld is beloond.”

“We zijn zeer tevreden dat er werk wordt gemaakt van bijkomende opvangcapaciteit”, reageert fractieleider Ward Gillis (PRO). “Het aantal opvangplaatsen voor kinderen tot 3 jaar is in onze gemeente fors gedaald van 146 in 2016 tot 115 in 2019. In 2020 zullen dit er wellicht nog minder zijn gezien de sluiting van een belangrijke opvang met grote capaciteit in Moorslede.”

“De woning die nu gehuurd wordt, stond vorig jaar te koop en toen deed ik het voorstel aan het schepencollege om deze te kopen. Deze piste is toen niet overwogen. Jammer want aankopen ging zorgen voor meer zekerheid en door iets meer te betalen per maand gingen we na 20 jaar eigenaar worden van het volledige pand en dus meer plaats hebben. Ik vind het een gemiste kans.”

“Nu wordt de benedenverdieping van het gebouw onderverdeeld in twee huurpanden: een handelsruimte van ongeveer 50 vierkante meter en een ruimte voor kinderopvang. Boven is er een appartement voorzien. Hierdoor verliezen we heel wat nuttige oppervlakte ten opzichte van als de gemeente het volledige pand zou hebben verworven. De slaapruimte bevindt zich in het midden van het gebouw, is 40 vierkante meter en toch wel beperkt. Ook na deze realisatie zal de opvangnood voor kinderen tot drie jaar blijven bestaan. Een tweede gemeentelijke opvang in Dadizele dringt zich dan ook op want we zien het aantal plaatsen zienderogen dalen. Het zal meer dan nodig zijn.”

“De prijs voor aankoop vonden we nogal duur”, reageert de schepen. “Nu sluiten we een huurovereenkomst voor tien jaar af. Nu is er nood maar weten we bijvoorbeeld niet of dat over zeven jaar ook nog het geval zal zijn. In 2022 is gepland dat we in Dadizele ook daar met een kinderopvang gaan starten.”

Ook de N-VA is zeer tevreden met de opstart van een nieuwe crèche. “Bij deze een oproep om dit nieuws en de nodige contactgegevens voor reservatie zo snel mogelijk te verspreiden onder onze inwoners”, aldus Gert-Jan Hovaere. “Vorig jaar werden er per maand tien kinderen geboren. Dit betekent dat de plaatsen in de gemeentelijke kinderopvang onmiddellijk zullen ingevuld zijn. We moeten uit een vicieuze cirkel geraken waarbij we door gebrek aan eigen gemeentelijke capaciteit onze kindjes naar omliggende gemeenten moeten doen. Ik spreek zelf uit ervaring.”

De mensen die de opvang doen, werken volledig in dienst van Motena en zijn dus geen gemeentepersoneel. Het pand is eigendom van Geert en Martine Decuypere. Ze dienden bij de gemeente een aanvraag in voor functiewijziging naar handelsruimte, kinderopvang en één appartement. Momenteel loopt hierover het openbaar onderzoek.