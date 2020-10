Gemeente gaat oude pastorie van Slypskapelle huren

voor Flapuit en het trommelkorps Erik De Block

01 oktober 2020

10u09 0 Moorslede De gemeente Moorslede gaat de gewezen pastorie in Slypskapelle huren, om zo gemeenschapscentrum d’ Oude Schole te ontlasten. Zowel de jeugdvereniging Flapuit als het trommelkorps van de harmonie zullen gebruik kunnen maken van het gebouw. Er zullen ook vergaderingen plaatsvinden. “Qua bezetting zit het d’ Oude Schole aan zijn maximum”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie).



Fractieleider Sigrid Verhaeghe (Groep a) vroeg naar de stand van zaken in verband met d’Oude Schole. “Ik verneem dat er gesprekken met de verenigingen zijn geweest over een alternatieve huisvesting en dat d’Oude Schole meer privé zou worden verhuurd”, aldus Sigrid.

“In het meerjarenplan was er budget voorzien om gemeenschapscentrum d’Oude Schole uit te breiden”, zegt schepen van Cultuur Nessim Ben Driss (Visie). “De oude pastorie zou kunnen worden gebruikt door de jeugdvereniging Flapuit, het trommelkorps van de harmonie en voor vergaderingen. De verenigingen gaan voor het gebruik hetzelfde betalen als nu.”

“We gaan wat opfrissingswerken laten uitvoeren”, gaat hij verder. “Indien de verenigingen een groter evenement organiseren, dan gaan ze nog altijd terechtkunnen in d’Oude Schole.” Aäron Pattyn (N-VA) doet een oproep om ook de tuin open te stellen. “We kunnen daarover onderhandelen”, zegt Nessim Ben Driss. “We zouden graag hebben dat dit enige stukje groen in Slypskapelle wordt geïntegreerd in het dorpsplein.”