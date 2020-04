Geen overrompeling in Floralux, wel extra controles op Franse ‘tuincentrumtoeristen’ Erik De Block

18 april 2020

12u00 18 Moorslede De heropening van het tuin- en decoratiecentrum Floralux in Dadizele leidde zaterdag niet tot een grote overrompeling. Ergens ook wel te verwachten. De helft van de klanten bij Floralux zijn immers Fransen, maar omdat de grenzen zijn gesloten kunnen ze uiteraard niet komen. Zaterdagvoormiddag werden toch enkele ‘waaghalzen’ van over de grens gespot. Op de drukke Meensesteenweg deed de politie controles op auto’s met een Franse nummerplaat. Floralux was een maand gesloten.

De winkelkarren werden ontsmet en de klanten kregen handschoenen. “We zijn blij dat we terug open zijn maar zijn ons tevens erg bewust van de zware verantwoordelijkheid die we dragen om het coronavirus niet verder te verspreiden”, zegt marketing manager Fien Ternest. “De nationale veiligheidsraad nam deze beslissing woensdag om die moeilijke periode voor heel wat mensen draaglijker en aangenamer te maken. We vinden het een mooie gedachte dat de mensen hier dus eigenlijk een ‘stukje geluk’ komen kopen.”

“We hebben de afgelopen dagen enorm hard gewerkt om de veiligheid van klanten en medewerkers te garanderen. Dat was onze hoogste prioriteit. Daarnaast was het uiteraard een race tegen de klok om de winkel opnieuw te vullen met bloeiende bloemen en planten. We namen de nodige maatregelen. Echter zijn we zeer afhankelijk van het gedrag van de mensen in onze winkel.”

“Er is een constante toestroom aan de winkelkarren maar de klanten hebben geduld. Zolang de mensen de afstand respecteren, is er geen probleem. In de topmaanden april en mei zijn we op zaterdag altijd om 8 uur open. Omdat er zich een wachtrij begon te vormen, deden we een half uur eerder open. Het is nu een uniek moment om te komen winkelen. In de topmaanden krijgen we op zaterdag en zondag telkens zo’n zesduizend klanten over de vloer.”

Het gedrag van de bezoekers viel alvast heel goed mee want de mensen hielden tussen de winkelrekken voldoende afstand. “We zijn tevreden dat de winkelkarren zo goed zijn ontsmet, het personeel doet hun best”, benadrukken Kurt Willaert en Carine Riemaeker uit Torhout. “We komen regelmatig naar Floralux. Toen we over de middag aankwamen, regende het. Er wordt gevraagd om het bezoek te beperken tot een halfuur maar dat was voor ons toch niet haalbaar. Het is nu misschien wel niet aan te raden om naar hier te komen maar het is belangrijk dat iedereen afstand houdt. Qua aankopen deden we niet te zot want we komen dikwijls. Meestal tijdens de week. We hadden het eigenlijk wel drukker verwacht.”

Christa Deback uit Menen noemt zich een bijna wekelijkse klant. “Ik ben tevreden dat het weer open is want ik heb een heel grote tuin”, vertelt ze. “Het is hier aangenaam shoppen. Het personeel aan de kassa is vriendelijk. Met de veiligheid is het alvast in orde. Het verloopt allemaal vlot.” Christa kwam met haar bromfiets en viel alvast goed op toen ze de parking verliet.

Een minderheid van de klanten droeg een mondmasker. Bij sommigen lag er maar weinig in de winkelkar. Een bezoek aan Floralux is voor die mensen misschien een vorm van bezigheidstherapie in zeer moeilijke tijden. Alain Teirlinck en Bernadette Vanderhispaille uit Kortrijk waren ook van de partij. “In de maanden april en mei komen we toch één keer per maand”, vertellen ze. “Ik ben super tevreden dat Floralux opnieuw open is. We zaten daarop te wachten. We hebben ook een moestuin. Ik had het veel drukker verwacht. Al is het misschien wel best want nu lopen we niet in elkaars weg.”

Floralux deed een oproep om er geen gezinsuitstap van te maken en dat lukte want we zagen geen kinderen. Er werd ook gevraagd om alleen te komen maar dat viel minder goed mee. “Als een koppel elk een winkelkar neemt, dan kunnen we dat niet verhinderen”, aldus Fien Ternest.



