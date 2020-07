Geen koers voor nieuwelingen door coronavirus Erik De Block

23 juli 2020

12u54 0 Moorslede De koers voor nieuwelingen komende zondag in Moorslede gaat niet door. De organisatoren van het Sportcomité Moorslé namen zelf die beslissing.

“We staan aan de vooravond van een nieuwe coronadoorbraak en aangezien de gemeente Moorslede in risicogebied is terechtgekomen, hebben we finaal de knoop doorgehakt en Cycling Vlaanderen verwittigd”, aldus voorzitter Jürgen Deceuninck. “We willen geen risico’s nemen en voor ieders veiligheid is dit de enige en correcte beslissing.” De gemeente gaf eerder wel toelating. “Omdat de organisatoren in de aanloop naar de wedstrijd al enorm veel inspanningen deden”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). “Ze voldeden aan alles.”