Geen grote afscheidsviering voor pastoor André Monstrey, maar telkens kleine dankmomenten Erik De Block

26 augustus 2020

15u51 0 Moorslede De grote afscheidsviering die gepland stond voor De grote afscheidsviering die gepland stond voor pastoor André Monstrey (75), die met pensioen gaat, zal door het coronavirus niet kunnen plaatsvinden. Daarom zal er tijdens alle weekendvieringen in de basiliek telkens een kort dankmoment zijn.

Zowel op zaterdag 29 als zondag 30 augustus is er telkens vanaf 19 uur een ontmoetingsmoment in het Rosarium. Iedereen is welkom voor een persoonlijke babbel met pastoor André en daarna ook met zuster Edith. Zij is onlangs verhuisd uit Dadizele na vele jaren inzet. Het is daarom de wens van de pastoor dat, als je iets wil schenken, je dit kan doen voor de missiewerking van de Zusters van Maria Ingelmunster. Je kunt storten op rekening BE86 7386 1117 0750 met vermelding ‘Missiewerken zusters van Maria Ingelmunster.’

Wie wil deelnemen aan het ontmoetingsmoment moet zich inschrijven bij Rik Sioen op 0478/30.44.64. Er wordt dan een tijdstip toegewezen voor telkens vijf minuten voor een babbel met pastoor André en zuster Edith.

Maandag is het zijn laatste werkdag als pastoor en dan zullen om 17 uur uit dankbaarheid de feestklokken luiden in de drie kerken van Moorslede, Dadizele en Slypskapelle. Op de website van de gemeente is het ook mogelijk een boodschap neer te pennen.