Geen enkele besmetting door coronavirus meer in Groot-Moorslede Erik De Block

23 augustus 2020

09u17 0 Moorslede In Moorslede, Dadizele en Slypskapelle is er momenteel niemand meer besmet door het coronavirus en uiteraard is dat heel goed nieuws. “Dat is enkel aan onze inwoners te danken”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie).

“Mijn grootste waardering hiervoor”, zegt de burgemeester. “Ik weet dat het lastig is om constant de coronaregels te moeten volgen en dat de mensen het grondig beu zijn. Ik ook trouwens.” In juli was er nog een lokale uitbraak, vooral in Dadizele. Sedert eind juli is het verplicht om in de bebouwde kom van Moorslede, Dadizele en Slypskapelle een mondmasker te dragen en dat loont blijkbaar.

“Ik weet dat veel inwoners niet zo gelukkig waren met de (strenge) maatregelen die we hebben uitgevaardigd”, zegt de burgemeester. “Maar als ik nu de cijfers van Groot-Moorslede bekijk, dan ben ik oprecht dankbaar. Hopelijk kunnen we het houden op nul besmettingen zodat we op 1 september heel wat maatregelen kunnen bijsturen, in de eerste plaats die van de mondmaskerplicht. Ik hoop dat onze inwoners het nog even volhouden.”