Gasleiding geraakt bij graafwerken op oprit van woning VHS

08 augustus 2019

19u13 0

De brandweer moest donderdag rond de middag uitrukken naar de hoek van de Millesteenstraat en de Baron Holvoetlaan in Dadizele. Daar was bij graafwerken een lek ontstaan aan een gasleiding. Dat gebeurde toen de eigenaar van de woning met een kraantje aan het graven was en per ongeluk de leiding raakte. Het lek werd voorlopig gedicht door een medewerker van netbeheerder Fluvius, in afwachting van een definitieve herstelling. In de buurt hoefde niemand geëvacueerd worden, maar de omgeving werd wel even afgesloten voor alle verkeer.