Ford Escort raakt nu wel door keuring... dus start burgemeester in Rally van Ieper Erik De Block

25 juni 2019

16u38 0 Moorslede Donderdagavond woont burgemeester Ward Vergote (Visie) nog de gemeenteraad bij, daags nadien neemt hij voor de eerste keer deel aan de Ypres Historic Rally. Uitbaatster Charlotte Deryckere (25) van restaurant en tea-room Baselic in Dadizele fungeert als co-pilote in de Ford Escort uit 1977.

Burgemeester Ward Vergote was anderhalve week geleden ook ingeschreven voor de Rally van Wervik. Voor de derde keer overigens. Van een deelname kwam in de Tabaksstad evenwel niks in huis want tijdens de technische keuring bleek het schouwingsbewijs vervallen. “Het was drie weken verstreken”, geeft Ward Vergote toe. “Een vergetelheid van mij. Bij een gewone auto krijgt de eigenaar een groene kaart om zich aan te bieden voor de autokeuring. Met een rallyauto is dat niet het geval.”

Aan de Rally van Wervik zou de burgemeester deelnemen met schepen en partijgenoot Nessim Ben Driss. Nu ligt de focus dus vrijdagavond en zaterdag op Ieper. De finish halen is de grote ambitie.