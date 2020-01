Floralux stopt na uitverkoop met vuurwerk Erik De Block

03 januari 2020

18u35 0 Moorslede Het tuin- en decoratiecentrum Floralux in Dadizele stopt de verkoop van vuurwerk.

De vele nefaste gevolgen de afgelopen feestdagen voor dier en mens speelden bij de directie een rol in deze beslissing. De voorraad in de winkel wordt nog uitverkocht aan de helft van de prijs. Bestellingen kunnen niet meer gedaan worden en ook de webshop is offline gehaald.