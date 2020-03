Floralux schrijft Open Brief aan onze beleidsverantwoordelijken nadat bloemen en planten als essentiële producten worden beschouwd Erik De Block

26 maart 2020

16u14 0 Moorslede Nadat er maandag een ministerieel besluit kwam waarbij bloemen en planten als essentiële producten worden beschouwd, zorgde dat in het tuin- en decoratiecentrum in Dadizele en Ham voor verstomming. Floralux schreef nu een Open Brief aan onze beleidsverantwoordelijken. ‘Wij betreuren ten zeerste dat door dit ministerieel besluit net het omgekeerde wordt bereikt van datgene wat echt noodzakelijk is: de consument zoveel mogelijk thuis houden en zo weinig mogelijk verplaatsingen laten doen’, zo staat het letterlijk in de brief.

Zo blijven dezer dagen bijvoorbeeld de winkels van de groep Aveve wel open. Strikt genomen mag ook Floralux ook nog open blijven omdat men daar ook dierenvoeding verkoopt maar sedert begin vorige week is Floralux gesloten in het algemeen belang.

‘Als grootste tuincentra-groep in België hebben wij dinsdag ons standpunt meegedeeld aan de verschillende ministeriële kabinetten’, aldus Floralux in de Open Brief. ‘Spijtig genoeg is daar tot op heden geen enkele reactie op gekomen waardoor wij het als onze plicht zien om ons standpunt nog eens extra in de verf te zetten. Inspanningen van sommige ministers worden door dit ministerieel besluit op schandalige wijze teniet gedaan.’

‘Waar het idee vandaan komt dat in de huidige crisissituatie bloemen en planten als ‘essentieel’ worden beschouwd is ons een raadsel... Onbegrijpelijk dat de politie wordt belast worden met de controle op de levensnoodzakelijke verplaatsingen als de consument doodleuk de controlerende agent kan meedelen dat hij in een handelszaak de essentiële broodnodige geraniums gaat kopen.’

‘Geopende tuincentra verkopen vandaag niet enkel voeding, dierenvoeding en bloemen en planten, want de realiteit toont dat ook potgrond en meststoffen vlot over de toonbank gaan. We durven ons niet voorstellen dat eerstdaags een nieuw ministerieel besluit wordt gepubliceerd waarbij de term ‘bloemen en planten’ wordt uitgebreid met ‘potgrond en meststoffen, bloempotten’.

‘We zijn ervan overtuigd dat dit alles onmogelijk de bedoeling kon zijn van het uitgebrachte ministerieel besluit en durven dan ook te verzoeken om het ministerieel besluit van vorige maandag met onmiddellijke ingang ongedaan te maken en alle niet essentiële kleinhandelszaken gesloten te houden.’

‘We vragen onze beleidsverantwoordelijken met aandrang zich niet te laten beïnvloeden door allerhande lobbywerk van ondernemingen en belangenorganisaties. Het zou al deze organisaties en ondernemingen trouwens sieren dat ze in deze uitzonderlijke situatie het belang van de gezondheid van de volledige bevolking laten primeren op het eigenbelang van hun leden.’

‘Laat ons duidelijk zijn: ook wij en onze medewerkers dragen de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus maar alleen met de inspanningen van iedereen kunnen we dit verslaan.’