Floralux reageert verontwaardigd op ministrieel besluit: “Tuincentra mogen open blijven? Onbegrijpelijk” Erik De Block

26 maart 2020

16u14 0 Moorslede Tuin- en decoratiecentrum Floralux in Dadizele is met verstomming geslagen. Volgens een ministrieel besluit zijn planten en bloemen ‘essentiële producten’, dus mogen tuincentra open blijven in coronatijden. Floralux schreef een brief aan de beleidsverantwoordelijken. ‘Onbegrijpelijk dat de consument nu mag uitrukken om geraniums te kopen’, klinkt het.

Sinds begin vorige week is Floralux gesloten, hoewel de zaak eigenlijk open mag blijven. In de brief aan de regering maakt het tuincentrum duidelijk waarom. ‘Waar het idee vandaan komt dat in de huidige crisissituatie bloemen en planten als ‘essentieel’ zijn, is ons een raadsel... “, klinkt het. ‘Onbegrijpelijk dat de politie wordt belast met de controle op de verplaatsingen als de consument doodleuk de controlerende agent kan meedelen dat hij in een handelszaak ‘essentiële’ geraniums gaat kopen.’

Niet alleen dierenvoeding

Dat mensen vooral dierenvoeding kopen in tuincentra, spreekt Floralux ook tegen. ‘Geopende tuincentra verkopen vandaag niet enkel dierenvoeding, ook potgrond en meststoffen gaan vlot over de toonbank. We durven ons niet voorstellen dat eerstdaags een nieuw ministerieel besluit wordt gepubliceerd waarbij de term ‘bloemen en planten’ wordt uitgebreid met ‘potgrond en meststoffen, bloempotten. We zijn ervan overtuigd dat dit alles onmogelijk de bedoeling kon zijn van het uitgebrachte ministerieel besluit en durven dan ook te verzoeken om het ministerieel besluit van vorige maandag met onmiddellijke ingang ongedaan te maken.’

Lobbywerk

‘We vragen onze beleidsverantwoordelijken met aandrang zich niet te laten beïnvloeden door allerhande lobbywerk van ondernemingen en belangenorganisaties. Het zou al deze organisaties en ondernemingen trouwens sieren dat ze in deze uitzonderlijke situatie het belang van de gezondheid van de volledige bevolking laten primeren op het eigenbelang van hun leden.’

‘Laat ons duidelijk zijn: ook wij en onze medewerkers dragen de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus maar alleen met de inspanningen van iedereen kunnen we dit verslaan’, besluit Floralux.