Floralux ontsmet alle winkelkarren en sluit komende twee weekends om risico op besmetting te verkleinen Erik De Block

16 maart 2020

16u04 3 Moorslede In de strijd tegen het coronavirus neemt tuin- en decoratiecentrum Floralux in Dadizele extra maatregelen voor bezoekers en personeel. Het sluit de komende twee weekend de deuren en gaat ook alle winkelkarren ontsmetten na gebruik.

Het management hield maandagmorgen crisisberaad en neemt nu extra maatregelen. Alle winkelkarren worden voor gebruik ontsmet door een medewerker. “Alle kassiers dragen handschoenen en er is steeds een gesloten kassa tussen de open kassa’s om extra afstand te creëren. Aan elke kassa staat ontsmettingsgel en liggen er doekjes”, zegt manager Fien Ternest. “We vragen zoveel mogelijk met bancontact te betalen. Na elke betaling wordt het apparaat schoongemaakt. De winkelmandjes worden uit circulatie gehouden om contact te vermijden.”

Floralux verkoopt ook dierenvoeding en moet daarom in het weekend niet sluiten. “Maar dit weekend sloten we toch de deuren en doen we dat ook de komende twee weekends. Het menselijke gaat voor op het financiële. Met een minimum aan personeel worden in het weekend de dieren verzorgd. Workshops worden tot begin april geannuleerd. Meetings met externen zijn geannuleerd. In de kantoren gaan we werken met een minimumbezetting. We volgen de situatie dagelijks op om te zien of we nog extra maatregelen moeten treffen.”

De wekelijkse sluitingsdag op dinsdag blijft behouden. De frituur vooraan is gesloten tot en met vrijdag 3 april.