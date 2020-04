Floralux dit weekend weer open: “Kom alleen en liefst niet allemaal op zaterdag om lange wachtrijen te vermijden” Ook tijdelijk geen sluitingsdag om spreiding van klanten mogelijk te maken Erik De Block

16 april 2020

12u21 42 Moorslede Het tuin- en decoratiecentrum Floralux langs de drukke Meensesteenweg in Dadizele gaat komende zaterdag weer open. “We willen een oproep doen naar al onze klanten om dit niet als een gezellige gezinsuitstap te zien”, aldus marketingmanager Fien Ternest. “We vragen de bezoekers om alleen te komen en bij voorkeur met een boodschappenlijstje. Iedereen krijgt een maximale winkeltijd van een half uur.”

Kort na de beslissing door de Nationale Veiligheidsraad om tuincentra weer te laten openen, was er bij Floralux woensdagavond nog een spoedvergadering met het management team. “Eerst wordt alles op alles gezet om de veiligheid van onze klanten en onze medewerkers te garanderen”, zegt Fien Ternest. “Dit is onze hoogste prioriteit. Daarnaast zijn we begonnen met het contacteren van kwekers om onze winkel voldoende te bevoorraden.” Floralux was komende zaterdag precies een maand gesloten. Strikt genomen moest dat, omdat er ook dierenvoeding wordt verkocht, maar men nam die beslissing in het algemeen belang. Net zoals in de dagen voor de sluiting wordt de winkelkar voor gebruik ontsmet door een medewerker. Alle kassiers dragen handschoenen en er is steeds een gesloten kassa tussen de open kassa’s om op die manier extra ruimte te creëren. Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk met bancontact te betalen. De winkelmandjes worden uit circulatie gehouden om contact te vermijden. “We doen een oproep om niet allemaal op zaterdag te komen, zodat we lange wachtrijen kunnen vermijden”, aldus Fien Ternest. “Het is voor ons afwachten, want het is een heel andere manier van shoppen. We gaan er in elk geval alles aan doen om het in goede banen te leiden.”

Klanten tellen

Floralux dient de maatregelen te volgen die ook gelden in warenhuizen, namelijk één klant per tien vierkante meter. In bepaalde warenhuizen geldt de regel dat er klanten naar binnen mogen wanneer er anderen buiten komen. “Wat we bij ons niet gaan doen”, aldus de marketing manager. “Het aantal klanten tellen zal niet nodig zijn, want er staan maar winkelkarren volgens het aantal toegelaten klanten. Onze medewerkers gaan aan de inkom wel beschikbaar zijn voor allerlei vragen en zullen aangeven waar de handgel staat.”

In sommige supermarkten is er ook een bepijling die klanten tussen de winkelrekken moeten volgen. “Ook dat gaan we niet doen, want we willen vermijden dat we de bezoekers laten lopen door gangen waar ze eigenlijk niet moeten zijn”, aldus Fernest. “Anderhalve meter afstand houden, zal belangrijk zijn en we gaan dat ook regelmatig omroepen. Ondertussen zit die anderhalve meter er bij de meeste mensen al goed ingebakken.”

Geen sluitingsdag

Floralux zal op zaterdag en zondag al open zijn vanaf 8 uur. Van vrijdag tot en met zondag blijft de winkel open tot 20 uur. “Dit zijn de openingsuren die we al jaren hanteren in april en mei”, vertelt de marketing manager. “De andere dagen gelden de normale openingsuren van 9 uur tot 18 uur. Op dinsdag is er nu tijdelijk geen wekelijkse sluitingsdag. Op die manier komen we tot een betere spreiding van onze klanten.”

De helft van de klanten bij Floralux zijn Fransen, maar omdat de grenzen zijn gesloten kunnen ze uiteraard niet komen.