Familie en vrienden nemen afscheid van Nordin (18): “Een warme kerel die door iedereen graag gezien was” Christophe Maertens

01 februari 2020

13u01 7 Moorslede In het crematorium van Kortrijk werd zaterdag afscheid genomen van de 18-jarige Nordin Allaert, die op 23 januari overleed aan een agressieve kanker.

De aula van crematorium Uitzicht in Kortrijk was zaterdagvoormiddag bijna te klein voor alle familie, vrienden en kennissen die afscheid kwamen nemen van de jonge Nordin. Het werd een dienst met heel wat mooie muziek en teksten van familie en vrienden. “Het nieuws van zijn dood is bij ons ingeslagen als een bom en de brokstukken liggen nog verspreid”, klonk het in het openingswoord. “We vragen ons nog altijd af hoe dit mogelijk is en kunnen het nog altijd niet geloven. Het is buiten te koud om afscheid te moeten nemen van zo’n warme kerel als Nordin, die zo graag was gezien door iedereen.”

Nordin is de zoon van Henk Allaert en Cindy Maelfait uit Dadizele. Artsen stelden in december bij de jongen een grote tumor in zijn borstkas vast. Nordin werd overgebracht naar het UZ Gent, waar meteen een behandeling werd begonnen, maar de kanker was gemuteerd naar een zeldzame en agressieve vorm. Er volgde nog een operatie, maar ook dat hielp niet. De familie kon niet anders dan afscheid nemen van de jongeman.

‘Those we love don’t go away, they walk beside us every day. Unseen, unheard, but always near, so loved, so missed, so very dear’, stond er nog te lezen op de rouwbrief.