Exhibitionist slaat drie keer toe op Stroroute in Moorslede waar veel scholieren passeren VHS

16 oktober 2019

11u57 8 Moorslede De politie zoekt naar een exhibitionist die in de voorbije maanden tot drie keer toe argeloze fietssters de stuipen op het lijf joeg door naakt uit de bosjes te springen. Dat gebeurde op de druk bereden Stroroute in Moorslede. In twee gevallen waren minderjarige meisjes het slachtoffer.

De voormalige spoorwegbedding tussen Roeselare en Ieper, een paradijs voor wandelaars en fietsers, loopt langs het Vierkavenbos in Moorslede. Het is daar dat de exhibitionist zich in juli een eerste keer liet zien. Een meerderjarige vrouw schrok zich een bult en fietste snel verder. Ze deed aangifte bij de politie. “Op 8 oktober waren in dezelfde omgeving twee minderjarige meisjes het slachtoffer”, weet commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “Zowel om 15.45 uur als rond 18 uur sloeg de man toe.” Uit de beschrijving door de slachtoffers bleek dat het allicht dezelfde dader is die tijdens de zomer en een dikke week geleden van zich liet spreken.

Onderbroek op het hoofd

De verdachte is een man van tussen de 40 en 50 jaar. Hij heeft zwart-bruin kort haar en een baard. Te oordelen aan zijn gebruinde huidskleur gaat het om iemand die van nature een iets donkerder huid heeft of veel in de zon rondloopt. Over zijn kledij valt weinig te zeggen. Hij was telkens naakt. Bij één van de feiten droeg hij een onderbroek op z’n hoofd, bij een ander had hij z’n T-shirt omhooggetrokken, boven z’n hoofd. Wie tips heeft over de exhibitionist, wordt gevraagd contact te nemen met de lokale politie van de zone Arro Ieper, op het nummer 057-230 500. Sinds de feiten patrouilleert de politie regelmatig in de omgeving van het Vierkavenbos maar dat heeft tot dusver nog niks opgeleverd.