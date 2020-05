Er komt een blokkot in ’t Torreke in Dadizele Erik De Block

22 mei 2020

10u29 0 Moorslede De gemeente Moorslede organiseert vanaf maandag 25 mei tot eind juni op het gelijkvloers van het gemeentelijk domein ’t Torreke in Dadizele een blokkot.

De afgelopen jaren stelde de gemeente de bibliotheek in Moorslede ter beschikking van studenten. Deze locatie kan door het coronavirus niet worden gebruikt.

“Nu is de interesse zelfs nog groter dan anders omdat wellicht meer studenten niet op hun kot, maar thuis blokken”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). “Wat soms gebeurt in combinatie met andere gezinsleden die thuis werken of broers en zussen die niet naar school kunnen. Geen evidente combinatie voor geconcentreerd studiewerk. Een rustige studieruimte is dus voor veel studenten welkom. In ’t Torreke wordt voldoende ruimte voorzien per student en ruimte voor veilige passage.”

Het blokkot is open van 8.30 uur tot 20 uur op weekdagen en op zaterdag van 9 tot 16 uur. Op zon- en feestdagen is het gesloten. Voor de studenten wordt water voorzien en is er wifi beschikbaar. Er is plaats voor tien studenten. Ze reserveren vooraf hun plaats via www.moorslede.be/blokkot