Elisabeth Vermont (103) gehuldigd als oudste inwoonster van Moorslede Erik De Block

13 oktober 2019

10u30 0 Moorslede Het gemeentebestuur van Moorslede heeft zaterdag de jarige eeuwelinge Elisabeth Vermont (103) uit Dadizele gehuldigd. Ze is de oudste inwoner van Groot-Moorslede.

Elisabeth behoorde in haar jeugd tot de stichters van de VKAJ. Ze was naaister en was gehuwd met Antoon Messely. Samen kregen ze drie kinderen: Rika, Lena en wijlen Willy. Ondertussen zijn er ook al negen kleinkinderen en twintig achterkleinkinderen. Dochter Lena komt bijna elke dag op bezoek. In februari vorig jaar kwam de eeuwelinge op televisie in Iedereen Beroemd. De VRT ging daarbij op zoek naar eeuwelingen die nog alleen thuis wonen. De opnames in haar woning waren voor Elisabeth en haar dochter Lena een hele belevenis.