Eerste speelstraat tijdens de paasvakantie? Erik De Block

30 januari 2020

16u07 0 Moorslede De gemeenteraad van Moorslede keurde het reglement voor de speelstraten goed. Daarin worden de modaliteiten bepaald voor het inrichten van speelstraten.

Gert-Jan Hovaere (N-VA) vroeg of er veel vraag naar speelstraten is. “Het is toch wel een zeer uitgebreid reglement, het zal belangrijk zijn om na een jaar te evalueren”, merkte hij op.

Schepen Jürgen Deceuninck (STERK) liet weten dat er inderdaad al een aanvraag was voor een speelstraat. Die werd inmiddels voorgelegd aan de jeugdraad voor advies. “We hopen tijdens de paasvakantie de eerste speelstraat te kunnen voorzien. Via de scholen gaan we een bericht verspreiden. Voor het reglement hebben ons gebaseerd op de ervaringen van andere gemeenten.”