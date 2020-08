Duik ter ontspanning in de Amfoor? Dan mag je nu kwartiertje langer zwemmen Erik De Block

05 augustus 2020

10u29 0 Moorslede De Amfoor in Moorslede bezoeken kan sinds juli enkel na reservatie en telkens voor slechts één uur. Vanaf vandaag, woensdag, mogen recreatieve zwemmers er een kwartiertje langer zwemmen.

“Voor de baantjeszwemmers blijkt een uur prima, maar voor een gezin dat zich met kindjes wil uitleven in het zwembad, was dit toch wat kort”, aldus schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK). “Daarom werd beslist het tijdsslot uit te breiden met een kwartier. Op zondagvoormiddag kan je voor twee uur reserveren. Met deze aanpassing willen we net zoveel mensen de kans geven om te komen zwemmen, zonder in te boeten aan veiligheid of hygiëne.”

Reserveren kan voor maximaal vijf personen voor dezelfde periode. Voor het baantjeszwemmen worden tien mensen toegelaten, voor het vrij zwemmen zijn dat er 25 per tijdsslot. Wie nog even wil nalezen hoe een zwembadbezoek concreet verloopt, kan terecht op www.moorslede.be/zwemmenopafspraak.