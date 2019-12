Drie maanden cel, vier maanden rijverbod en alcoholslot voor hardleerse automobilist VHS

05 december 2019

19u27 2 Moorslede Ondanks vier eerdere veroordelingen voor intoxicatie reed Moorsledenaar D.D. eerder dit jaar weer zwalpend over de weg. Dat kost hem nu zelfs drie maanden cel.

Een politiepatrouille zag hoe D.D. in Kortrijk over de weg zwalpte met zijn wagen. De agenten lieten de man stoppen. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,8 promille alcohol in het bloed had. In het verleden werd hij al vier keer veroordeeld voor rijden onder invloed. In 2017 moest hij zelfs zijn theoretisch en praktisch rijexamen overdoen. Daarnaast onderging hij ook medische en psychologische testen. De rechter was dan ook niet mals voor de Moorsledenaar. D. werd veroordeeld tot drie maanden cel, een boete van 2.400 euro en een rijverbod van vier maanden. Ook dit keer moet hij de vier proeven afleggen als hij zijn rijbewijs terug wil. En om de man een juiste houding aan te leren, beval de rechter ook een alcoholslot voor drie jaar.