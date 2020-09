Drie dagen kermis, zondag artisanale markt en kinderanimatie in ‘t Torreke Erik De Block

10 september 2020

11u19 0 Moorslede Volledig corona proof is er dit weekend van zaterdag tot en met maandag kermis in Dadizele. De dienst Toerisme Dadizele organiseert zondag vanaf 10 uur in gemeentelijk domein ’t Torreke een artisanale markt. Er zijn meer dan twintig standhouders ingeschreven. Zowel liefhebbers van wijn, bier of lokale producten als fans van handgemaakte werken zoals juwelen, schilderijen en kaarten vinden er alvast hun gading.

Er is ook kinderanimatie. Mieke Mie neemt om 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur een groep kinderen mee in de wondere wereld van prins Odiel en kikker Pluisje. De kinderen kunnen zich ook laten grimeren. Er staat ook een springkasteel en spellenparcours. Kinderen die het parcours volledig afleggen, krijgen een klein geschenkje. Damesvolleybalclub Ro-Time Dynamivo baat het terras uit.

Opdat het allemaal zo veilig mogelijk zou verlopen, zal de bezoekers gevraagd worden in één richting te wandelen. Mensen betreden het domein via de Plaats en vertrekken langs de Remi Dewittestraat. De bezoekers van het terras en de kindergrime zal gevraagd worden een formulier in te vullen voor contact opvolging. Wie ouder is dan twaalf jaar, is verplicht een mondmasker te dragen.

Omwille van de foor op kleine Dadizeleplaats is er geen verkeer mogelijk tussen de Remi Dewittestraat en Kernemelkstraat. Van de Dadizeleplaats richting de Ledegemstraat wordt het verkeer omgeleid via de Remi Dewittestraa, Sperredreef en Kleppestraat.