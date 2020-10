Douches en kleedkamers in sporthallen buiten gebruik wegens stijgend aantal besmettingen Erik De Block Hans Verbeke

07 oktober 2020

18u58 10 Moorslede De voorbije twee à drie dagen is er in Moorslede stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus sterk. Het lokaal bestuur neemt daarom extra maatregelen. Samen met Ieper, Roeselare, Zonnebeke en Staden kleurt Moorslede donkeroranje op de schaal die de Vlaamse Overheid hanteert. Met 24 nieuwe besmettingen tijdens de afgelopen zeven dagen zit de gemeente net niet in de hoogste alarmfase.

In de sporthal Grimmertinge in Moorslede en de polyvalente loods in Dadizele zullen bezoekers een maand lang de douches en kleedkamers niet kunnen gebruiken. Naast volleybalclubs Doskom Moorslede en Dynamivo Dadizele kunnen de leden van de turnclub Gympie, badmintonclub Zoef en de ploegen in de minivoetbalcompetitie zich niet omkleden in de kleedkamers van Grimmertinge. In Dadizele speelt minivoetbalclub Forza Dadizele met diverse ploegen en jeugd competitie. Voetbalclubs SV Moorslede en VK Dadizele mogen wel nog hun douches en kleedkamers gebruiken.

Moorslede telt 24 nieuwe besmettingen door het coronavirus. Daartoe behoren enkele spelers van volleybalclub Doskom Moorslede. Burgemeester Ward Vergote (Visie) riep woensdagochtend de gemeentelijke veiligheidscel samen.