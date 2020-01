Door tumor in borstkas voert Nordin (18) in het UZ Gent een oneerlijke strijd: “Hij ligt nu vredig te slapen tot hij in alle rust kan heengaan” Erik De Block Charlotte Degezelle

23 januari 2020

13u18 4 Moorslede Voor Henk Allaert, zijn echtgenote Cindy Maelfait en hun dochter Flo (15) zijn het bijzonder pijnlijke en bange momenten. Begin december vorig jaar stelde de dokter bij zoon Nordin (18), student aan de Burgerschool in Roeselare, een grote tumor in zijn borstkas vast. In het UZ Gent is de jongen momenteel helaas bezig aan zijn laatste levensfase. Een oneerlijke strijd. “Woensdagavond hebben we op vraag van Nordin besloten hem in slaap te brengen, hij was volledig op”, aldus papa Henk.

Er is gekozen voor sedatie, het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase. “We hebben van Nordin afscheid kunnen nemen en hij ligt nu vredig te slapen tot hij in alle rust kan heengaan”, vertelt vader Henk bijzonder moedig. “We willen iedereen bedanken voor de steun de voorbije weken, het heeft helaas niet mogen zijn.”

Agressieve kanker

Het is eigenlijk allemaal in november begonnen toen Nordin hevig moest hoesten. Niemand had durven vermoeden dat het zo ernstig ging uitdraaien. Begin december stortte de wereld van de ouders in toen ze de verschrikkelijke diagnose vernamen. “Na een eerste onderzoek in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper bleek het niet om een standaard kanker te gaan en werd Nordin overgebracht naar het UZ Gent waar ze meteen startten met chemotherapie”, aldus vader Henk over het begin van de lijdensweg. “Een week later bleek niet enkel dat die chemo niet had gewerkt, maar ze vertelden ons ook dat de oorspronkelijke kanker gemuteerd was naar een heel zeldzame en agressieve vorm waar ze weinig kennis van hadden. Bovendien was op de scan te zien dat de druk op zijn hart te groot werd en dat zijn luchtpijp werd dichtgedrukt. Nordin moest worden geopereerd. Die operatie was dringend en heel risicovol.”

Op zijn achttiende verjaardag moest Nordin de zwaarste strijd van zijn leven aangaan. De operatie duurde vijf uur. “De operatie was succesvol en ze hadden negentig procent van het weefsel kunnen verwijderen”, aldus de papa. “Een revalidatie van minstens twee weken zou nodig zijn. Tijdens die twee weken werd onderzoek uitgevoerd op het verwijderde weefsel, maar ook nu bleek dat er niet meteen een bekende oplossing bestond voor zijn vorm van kanker. Er werd gestart met bestraling met als bedoeling de kanker voorlopig onder controle te houden.”

Domper

“Vorige week donderdag kregen we dan een zoveelste domper te verwerken. De tumor groeit terug, sneller dan de bestraling kan tegenhouden. De enige mogelijke behandeling was immunotherapie, wat door de overheid niet wordt terugbetaald. Deze therapie is peperduur. Het gaat om bijna vijfduizend euro per maand.”

Om het allemaal te kunnen betalen werd een crownfundingsactie gestart. Er is al 11.830 euro gedoneerd. “Nordin heeft al veel en hard gevochten, maar hij is het gevecht aan het verliezen”, reageert Henk. “De therapie zou vrijdag starten maar lijkt te laat en niet opgewassen tegen de hevigheid waarmee de tumor groeit. Op vraag van Nordin werd de bestraling ook stopgezet omdat het te lastig is voor hem. Nordin zal voor altijd bij ons zijn, diep in ons hart.