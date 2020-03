Donderdagavond geen gemeenteraad Erik De Block

18 maart 2020

14u35 0 Moorslede Omwille van de coronacrisis vindt de gemeenteraad donderdagavond in Moorslede niet plaats.

Het schepencollege nam die logische beslissing in samenspraak met gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie). Een alternatief was eventueel te verhuizen van het gemeentehuis naar GC De Bunder en daar de gemeenteraad te laten doorgaan zonder publiek en pers. Uiteindelijk is besloten de gemeenteraad te annuleren.

Een zeer belangrijke dagorde stond alvast niet op de agenda. Amper een zevental punten. De oppositiepartijen dienden vijf extra agendapunten in en die zullen op de komende gemeenteraad worden behandeld.