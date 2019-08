Donderdag feest- en avondmarkt Erik De Block

14 augustus 2019

19u26 1 Moorslede Traditioneel op Hemelvaart organiseert Dadizele Onderneemt donderdag samen met Toerisme Dadizele de jaarlijkse feest- en avondmarkt in Dadizele. Altijd goed voor duizenden bezoekers.

In de Ketenstraat is er een rommelmarkt. Om 11 uur is er de openingsceremonie in gemeentelijke domein ’t Torreke. Aan de feest- en avondmarkt nemen veertig plaatselijke handelaars deel. Daarnaast zullen er ook 120 marktkramers zijn. De organisatoren zorgen voor extra animatie, met onder andere Sergelino, Jean Prez XXL, Studentenfanfare Ghendt, De Coureurs en dansvereniging Mattliss