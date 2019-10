Dieven alweer aan de haal met inhoud van nagelnieuwe jetonautomaat bij VK Dadizele VHS/DBEW

29 oktober 2019

18u56 20 Moorslede Onbekenden hadden het al voor de tweede keer dit jaar gemunt op de jetonautomaat in de kantine van voetbalclub VK Dadizele. Ook nu verdween het geld dat er in stak. Erger: de peperdure automaat werd uitgebroken en gedemonteerd.

In februari was het al eens van dat en nu dus weer: de jetonautomaat in de kantine werd leeggeroofd. Mogelijk gaat het om dezelfde dader(s). De automaat in kwestie is nagelnieuw en hangt pas sinds vorige donderdag aan de muur in de kantine. Tussen maandagavond 21 uur en dinsdagochtend 8 uur werd hij leeggeroofd. De daders raakten de kantine binnen op een plek waar vroeger een raam zat dat nu is dichtgemaakt. De jetonautomaat werd uitgebroken en gedemonteerd. Veel geld zat er niet in. Dat was trouwens ook het geval bij de eerste inbraak. Toen verdween iets meer dan honderd euro. Wat VK Dadizele vooral treft, is de materiële schade. Een nieuwe jetonautomaat kost makkelijk 4.000 euro. De politie is een onderzoek gestart.