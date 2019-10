Dertiger opnieuw terecht voor verboden wapenbezit: “moordpoging nooit kunnen verwerken” LSI

14 oktober 2019

Bron: LSI 0 Moorslede Een 37-jarige man uit Moorslede, die in 2005 nog vrijgesproken werd voor een moordpoging op Wervikaan Jaak Comeine, riskeert voor de correctionele rechtbank van Kortrijk nog maar eens een celstraf van twee maanden en een boete van 1.200 euro voor inbreuken op de wapenwet. Hij verblijft op vandaag in de cel voor diefstallen.

Volgens zijn advocaat Marc Decramer kon Tom G. nooit helemaal verwerken dat hij in 1999 op 16-jarige leeftijd op vraag van de ex-vriendin en de buurvrouw van het slachtoffer een kogel door het hoofd van Jaak Comeine joeg. Hij zou er 1.500 euro voor krijgen, geld dat hij aan drugs zou spenderen. De kogel leidde niet tot de dood van het slachtoffer maar zorgde er wel voor dat de man sindsdien aan een rolstoel gekluisterd is. Zijn vrijspraak kwam er omdat het hof van assisen oordeelde dat hij handelde door een onweerstaanbare drang, het befaamde artikel 71. Maar die vrijspraak zorgde er niet voor dat Tom G. daarna een vlekkeloos parcours zou rijden. Hij stapelde na zijn vrijspraak de veroordelingen voor drugs, wapens en diefstallen op. Dit keer moest hij zich verantwoorden voor het bezit van pepperspray, een alarmpistool en een machète. De politie vond de wapens op 26 februari 2018 tijdens een huiszoeking in het kader van een onderzoek naar autodiefstal. Zijn advocaat vroeg de rechter de minimumstraf op te leggen. Op een voorwaardelijke straf kan Tom G. door zijn eerdere veroordelingen niet meer rekenen. Vonnis op 4 november.