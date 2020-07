Derby maandag afgelast wegens het coronavirus Erik De Block

23 juli 2020

18u30 0 Moorslede Normaliter zouden eersteprovincialer VK Dadizele en minivoetbalclub Forza Dadizele maandagavond een derby spelen op het kunstgrasveld van VK Dadizele. Wegens de aanhoudende stijging van het coronavirus hebben de besturen van beide clubs beslist de vriendschappelijke wedstrijd te schrappen.

“Omdat we veel mensen uit Dadizele en omliggende verwachten, vinden we het risico te groot om deze wedstrijd te laten doorgaan”, klinkt het. “Uitstel is geen afstel, maar momenteel primeert de gezondheid van spelers, het bestuur, de medewerkers en de supporters.” Forza Dadizele speelt in eerste nationale.