Den Tuimelare brengt positieve

boodschap voor de mensen in de zorg Erik De Block

05 april 2020

14u10 3 Moorslede In Moorslede maakten ook de buurtbewoners van Den Tuimelare zich op voor de helikopter van HLN en VTM. ‘De Ronde tegen Corona’ zorgde er alvast voor de nodige inspiratie. “Met de buren maakten we een positieve boodschap voor de mensen in de zorg”, zegt Gert-Jan Hovaere uit de Oude Heirweg.

“We legden die boodschap in het veld en hielden mooi afstand. Door het coronavirus is er in heel het land een echte solidariteitsactie ontstaan onder de bevolking. Ook met onze buren uit Den Tuimelare komen we iedere avond buiten. Dit met veel getoeter, geklingel en gebonk. Zo speelt onze buurvrouw Tania Bouttelisier op haar klarinet de Last Post.”