De Ridder Jans Zonen moeten op zoek naar een andere dirigent, Nick Vandenbriessche neemt na 25 jaar afscheid Erik De Block

27 augustus 2020

13u22 0 Moorslede Eind dit jaar neemt Nick Vandendriessche (50) uit Roeselare na 25 jaar afscheid als dirigent van de koninklijke fanfare De Ridder Jans Zonen uit Dadizele.

De fanfare telt negentig geschoolde muzikanten. Wekelijks komen ze op zaterdagavond samen om te repeteren. “We hebben als muziekvereniging de traditie om onze dirigent voor een lange periode het vertrouwen te geven”, zegt secretaris Eline Voorman. “Deze traditie willen we graag verder zetten. We zoeken dus iemand die zich voor lange tijd wil engageren. We onderhouden een goede verstandhouding met de muziekacademie, waarvan verschillende lessen ook in ons lokaal doorgaan. We worden graag muzikaal uitgedaagd zonder het plezier van muziek spelen en vereniging vormen te vergeten. Ons muzikaal niveau willen we ten minste handhaven en liefst nog verbeteren. Zowel bij zittende concerten als bij deelname aan stapoptredens of taptoes gaan we voor muzikaliteit en afwerking. We zijn graag vernieuwend en gaan een groter muzikaal project niet uit de weg”, gaat Voorman verder.

“We zoeken een master in de muziek met een pedagogisch diploma die al ervaring heeft met het leiden van een orkest op het niveau van ere-afdeling. Iemand die zich met een lange termijnvisie wil inzetten voor het leiden van ons muzikaal project en zich ook in de vereniging wil engageren. Iemand die jong en oud muzikaal kan motiveren en enthousiasmeren.”

Kandidaten sturen hun motivatiebrief en cv tegen eind september naar elinecoorman@hotmail.com.