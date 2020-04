De Nachtwaker moet sluiten, zesduizend potten hangen in bloei, “we geraken ze zelfs niet kwijt aan de straatstenen, de schade is heel groot maar alles is nog niet verloren” Erik De Block

08 april 2020

16u32 6 Moorslede Bloemen- en plantenhandel De Nachtwaker in de Oostnieuwkerksestraat in Moorslede is door het coronavirus noodgedwongen gesloten. Zaakvoerder Geert Bonte levert nu aan huis en hoopt na de paasvakantie weer te mogen openen. De laatste viooltjes in maar liefst twintig verschillende kleuren zijn ondertussen allemaal verkocht.

Geert Bonte leeft mee met alle collega’s en wil de sector en het product onder de aandacht brengen. “Ik doe dit niet uit jaloersheid of uit eigen belang maar voor onze sector”, aldus Geert Bonte (60). “We zitten in de tang. Enerzijds omdat de leveranciers van het plantgoed ons de factuur sturen en anderzijds omdat we niet kunnen leveren aan de groothandel. We bestelden acht maanden geleden. Het zijn vooral de leveranciers uit Nederland die moeilijk doen. Ze noemen de coronacrisis uitzonderlijke omstandigheden en zijn voor niks verantwoordelijk. We hadden met de Nederlanders al zware discussies.”

“Ik hoop dat we na 19 april weer onze deuren mogen openen”, zegt Geert. “De schade is heel groot maar alles is nog niet verloren. Onze grootste afzet is de Franse markt en ik hoop dat na 19 april de grenzen daar weer open gaan. We doen niet alleen fuchsia’s maar alle perk- en terrasplanten. Er hanger hier zesduizend potten in bloei maar we geraken ze zelfs niet kwijt aan de straatstenen.”

De Nachtwaker gaat momenteel thuis leveren. “Maandag deed ik zeventien plaatsen en was vier uur onderweg”, vertelt Geert. “Al wie het vraagt, leveren we aan huis. In een redelijk grote regio Ieper-Menen-Roeselare-Izegem. We voelen ons nuttig en de mensen zijn content. Er zijn veel mensen die nu uit sympathie iets bestellen. We begrijpen niet dat we moeten sluiten. Er is hier een flink deel in open lucht en veel veiliger dan nu in een supermarkt.”

“In onze branche hangen we af van het weer. In februari en maart viel dat tegen want het regende en er was veel wind. Het stormde zelfs. Wanneer het dan goed weer, is dan moeten we door het coronavirus sluiten. De maanden april en mei zijn goed voor 80 à 85 procent van onze omzet aan de groothandel en particulieren. Onze job is enorm veel uren handenarbeid. Het is een jaar werken. Dezer dagen onderhouden we nog alles. We doen dat met ons vast personeel. Onze seizoenarbeiders zijn terug naar Polen want ze zijn bang.”

De Nachtwaker bestaat dertig jaar. Blikvanger is een prachtige showtuin. Vaak komen er groepen op bezoek want het loont er meer dan de moeite. Het is er veel meer dan fuchsia’s maar bijvoorbeeld

“We geven niet op maar willen verder”, klinkt Geert strijdvaardig. “We vechten tot de laatste snik. En pas op, voor veel collega’s is het nog slechter.”