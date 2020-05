Dansschool Mattlis hervat in open lucht Erik De Block

22 mei 2020

09u49 0 Moorslede Goed nieuws voor de vele leden van de dansschool Mattlis in Dadizele. Volgende week dinsdag hervat men de danslessen.

Dat zal gebeuren in open lucht op de speelplaats van de vrije basisschool ‘t Brugske in de Ledegemstraat in Dadizele. Het gaat om losse danslessen in verschillende stijlen en leeftijdsgroepen. Deelname kost drie euro. Er worden per les maximum negentien dansers toegelaten. Vooraf inschrijven is verplicht.