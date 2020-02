Dakbedekking nieuwbouw basisschool begeeft het onder stormwind, 160 oproepen bij brandweer LSI

09 februari 2020

12u09

Bron: LSI 48 Moorslede In het centrum van Moorslede heeft een deel van de dakbedekking van een gebouw in aanbouw van vrije basisschool De Bunderboog in de Stationsstraat het zondagvoormiddag rond 11 uur onder de stormwind begeven. De roofing kwam gedeeltelijk los. Ook elders liepen schadegevallen binnen. Zondagavond rond 19u klokte de teller bij de brandweerzone Midwest af op zo’n 160 schademeldingen.

Wat verderop in de Statiestraat in Passendale (Zonnebeke) kwamen vermolmde dakgoten van een woning los. Op de snelweg E403 tussen Ardooie en Roeselare moest de brandweer uitrukken, omdat signalisatie rond de wegenwerken aldaar ondersteboven waaide.

In de Passendaalsestraat in Moorslede moest de brandweer een zeil op het dak van een verkrotte woning gedeeltelijk verwijderen en opnieuw vastleggen. In de Tieltstraat in Dentergem kwam een stevige boom op de weg terecht. Het verkeer moest er even stilhouden. Dat was ook het geval op de Rijksweg in Lendelede. In de Honingstraat in Gits (Hooglede) sneuvelde zondagavond een boom. In de hele zone Midwest raakten ook heel wat platte daken beschadigd toen de roofing door de windkracht de lucht invloog.