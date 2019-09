Dadizele Koerse blijft gespaard van regen Erik De Block

09 september 2019

18u58 1 Moorslede Dadizele Koerse kon maandag rekenen op de steun van de weergoden. De bezoekers bleven gespaard van regen.

De paardenkoersen met Dadizele Ommegang in de Waterstraat bestaan al maar liefst 120 jaar. De echte paardenliefhebbers tekenen elk jaar present. Voor hen is kermismaandag in Dadizele nog echt een hoogdag. Op het programma stonden zes reeksen grote dravers en drie ponyreeksen. Alle winnaars van de zeven wedstrijden draf kwamen maandagavond uit in de finale. Er was dit keer dankzij de zowat 150 kleine en grote sponsors een prijzenpot van 5.000 euro. De 14 enthousiaste bestuursleden zorgden alvast weer in een gemoedelijke sfeer voor een volksfeest op en rond de piste, achteraan het gewezen Dadipark.