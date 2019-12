Daders omzeilen telkens keyless-systeem: parket bundelt reeks diefstallen BMW X5 Hans Verbeke & Erik De Block

06 december 2019

12u54 0 Moorslede Speurders van de federale gerechtelijke politie onderzoeken een reeks diefstallen van exclusieve BMW’s, allemaal van het type X5. In de voorbije maanden werden vijf eigenaars in Zuid-West-Vlaanderen bestolen. En net voor de zomer speelden wielrenner Iljo Keisse en minstens vier anderen ook al hun identiek model kwijt. Telkens gebeurde dat op dezelfde manier: de daders slaagden erin de auto aan de praat te krijgen zonder in te breken en zonder dat ze over de sleutel beschikten.

De jongste diefstal dateert van eerder deze week. In de Camille Coolsstraat, een zijstraat van de Gentsestraat in Moorslede, stelde Dylan Castelein (27) maandagmorgen vast dat zijn zwarte BMW X5 M50D verdwenen was. “De avond voordien had ik ‘m geparkeerd en afgesloten op onze oprit”, vertelt Dylan. “De wagen is uitgerust met een alarmsysteem maar dat heeft niet gewerkt. De daders slaagden er bovendien in om, zonder dat ze over de sleutel beschikten, het voertuig te openen en aan de praat te krijgen. Onvoorstelbaar dat dit mogelijk is bij zo’n dure wagen.” De auto van de Moorsledenaar kost om en bij de 80.000 euro.

Traceersysteem gehackt

Via een app slaagde Dylan Castelein erin zijn wagen te lokaliseren op een adres in… Middelkerke. “Dat vond ik vreemd, maar uiteraard heb ik direct de politie gebeld. Ze hebben daar de straten in het omliggende afgesloten om de daders bij een eventuele vlucht de pas af te snijden. Maar op het aangegeven adres was mijn auto helemaal niet te vinden. Ik vermoed dat de daders het systeem gehackt hebben en doelbewust een locatie hebben ingevoerd om mij en de politie de misleiden. Op die app was ook te zien dat alle ramen en de koffer van het voertuig open stonden. Ook dat was eigenaardig.”

Ook Iljo Keisse bestolen

Dylan Castelein is niet de enige BMW-rijder die zijn exclusieve X5 kwijtspeelde in de voorbije weken en maanden. Een gezin uit Heule overkwam nog geen maand geleden hetzelfde, een paar weken voordien was een eigenaar uit Marke het slachtoffer. Begin juni meldde wielrenner Iljo Keisse op sociale media dat ook zijn BMW X5 M50D ’s nachts werd gestolen op z’n oprit. Volgens de renner werden in dezelfde periode minstens vier andere eigenaars ook het slachtoffer van diefstal. “Wij voeren onderzoek in vijf recente dossiers in Zuid-West-Vlaanderen”, zegt Johan Lescrauwaet, woordvoerder bij het Ieperse parket. “Omdat we vermoeden dat alle diefstallen het werk zijn van dezelfde bende, worden de dossiers gebundeld en samen onderzocht.”

Gevolgd van bij Floralux?

Dylan Castelein beseft dat het telkens gaat om diefstallen op bestelling. “En dus is de kans bijzonder klein dat ik mijn wagen ooit nog terugzie”, zegt de man. “Dat is pijnlijk. Ik vermoed dat we zondagnamiddag gevolgd werden toen we na een bezoekje aan Floralux huiswaarts reden. Mijn vriendin zei me dat ze het gevoel had dat we bekeken werden. Maar verder hadden we niks in de gaten. Ik heb dan wel een omnium-verzekering maar toch komt dit bijzonder ongelegen. Omdat ik beroepshalve vaak mobiele keukens moet trekken, kocht ik een wagen met behoorlijk wat vermogen. Die vervang je niet zomaar. In het voertuig lagen ook mijn laptop, persoonlijke spullen en documenten zoals mijn rijbewijs en identiteitskaart. Het kost behoorlijk wat tijd en energie om dat allemaal weer in orde te krijgen”, besluit Dylan.