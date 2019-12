Condensatieketel veroorzaakt brand in stookkamer LSI

03 december 2019

09u38

In Dadizele is maandagochtend brand uitgebroken in de stookkamer van een woning. De condensatieketel op gas lag aan de oorzaak.

Rond 8 uur merkte bewoner Stefaan Samyn op dat er iets fout was met de verwarming. Hij trok de deur van de stookkamer open, maar kon niet verder door de rook. “Hij trok de deur dicht, een goede reactie. Daardoor bleef de brand beperkt tot die ruimte”, zegt Toon Dumolin van de brandweerzone Midwest. De rest van de woning liep wel wat rookschade op. De oorzaak van het defect aan de condensatieketel is voorlopig onduidelijk. De ketel had zijn verplichte, tweejaarlijkse nazicht gekregen.