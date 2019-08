Chocolatiers van Mariënstede krijgen aangepaste koelkast Erik De Block

29 augustus 2019

13u09 0 Moorslede Dankzij de Crelan Foundation kan de vzw Mariënstede in Dadizele voor haar chocolaterie een aangepaste koelkast aankopen. De kostprijs hiervoor bedraagt 3.890 euro en hiervoor werd een cheque overhandigd. In Mariënstede wonen en werken mensen met een beperking. Ze zijn afkomstig uit de regio.

De bank Crelan heeft met de oprichting van Crelan Foundation een nieuwe dimensie gegeven aan het maatschappelijk engagement van de bank. Sedert begin vorig jaar kunnen klanten die coöperant zijn een aanvraag indienen voor steun aan een maatschappelijk project waar zij zich betrokken bij voelen.

Met hulp van het plaatselijke Crelan-kantoor diende Magda Vanclooster uit Dadizele een subsidieaanvraag in voor de aankoop van een koelkast. “Personen met een beperking maken dagelijks allerhande chocoladefiguren in de atelierruimte van ’t Huys van Cyriel”, zegt directeur Lieven Detavernier. “Ze worden echte ‘chocolatiers’ en dorpsinwoners genieten van Ridder Jan-chocolaatjes en mooie paas- en sinterklaasfiguren. Dagelijks werken een achttal bewoners in het atelier en slagen erin een uniek fairtrade-product te maken. Het stockeren en verkopen van de chocolade is de eindfase en hadden we dus een probleem. Chocolade dient bewaard te worden op een temperatuur van vijftien graden. Hiervoor hebben we een speciale koelkast nodig en die komt er nu.”

Magda Vanclooster is alvast tevreden. Haar echtgenoot Guido Vandenbussche is in 2010 overleden. Hij maakte jarenlang deel uit van de beheerraad van de vzw Mariënstede. “Deze sociale voorziening voor mensen met een beperking, die tot ver buiten het dorp gewaardeerd is, blijft een speciaal plaatsje in mijn hart innemen”, aldus Magda.