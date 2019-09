Burgemeester Ward Vergote: “Ik ben tegen de regel van de sjerpen en ik draag de Belgische” Erik De Block

30 september 2019

13u11 0

“In het gloednieuw akkoord van de Vlaamse regering staat dat de burgemeesters voortaan de keuze krijgen om de Vlaamse of Belgische burgemeesterssjerp te dragen. Er komt ook een einde van de opkomstplicht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

“Ik ben tegen de regel van de sjerpen en ik draag de Belgische”, reageert burgemeester Ward Vergote (Visie) van Moorslede. “Ik vraag me af of dat onderwerp van discussie moet zijn bij de regeringsvormingen. Wat is de relevantie? Dat is toch geen onderwerp om over te onderhandelen in een regeringsvorming. Er zijn belangrijkere issues dan het kleur van een sjerp. Langs de andere kant herken ik dit wel. Op gemeentelijk vlak was de N-VA in de vorige legislatuur ook altijd kinderachtig gefixeerd op het kiezen van kleuren in functie van de partij en niet in functie van het esthetische en/of functionele.”

Ook over het afschaffen van de stemplicht heeft de burgemeester zijn mening. “Ik ben voorstander van het recht om te stemmen”, aldus Ward Vergote. “De vrijheid om te kiezen of je stemt of niet stemt. Of dat een goede zaak zal zijn voor de gemeenten en provincies is een andere zaak. Het is aan de partijen of kieslijsten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gemobiliseerd worden om te gaan stemmen.”