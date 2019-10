Burgemeester roept op tot kalmte na wilde verhalen over exhibitionist aan Vierkavenbos: “Het gaat uiteindelijk maar om één onnozelaar die zijn broek afsteekt” Erik De Block

25 oktober 2019

13u43 1 Moorslede Nadat een exhibitionist de afgelopen maanden tot drie keer toe is opgedoken in de omgeving van het Vierkavenbos doen op sociale media allerlei wilde verhalen de ronde. Burgemeester Ward Vergote roept zijn inwoners op de zaken niet op te blazen. “Het gaat uiteindelijk maar om één onnozelaar die zijn broek afsteekt.” Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (N-VA) pleit ondertussen voor meer verlichting op het tweede deel van de Stroroute in Moorslede.

Nadat een exhibitionist al een paar keer is opgedoken aan het Vierkavenbos zijn op Facebook verschillende verhalen verschenen over een ‘man met een blauwe jas’ die kinderen vraagt of ze op zijn schoot willen zitten. Naar aanleiding daarvan doet de Moorsleedse burgemeester Ward Vergote (Visie) een opmerkelijke oproep naar zijn inwoners toe. “De verhalen die op Facebook verspreid worden, kloppen niet. Bij deze doe ik een oproep om zulke zaken niet op te blazen op sociale media. De politie is bezig met de zaak. Het is beter een goede omschrijving van de dader te geven aan de politie dan zoiets op Facebook te zwieren”, meent de burgemeester.

Met zulke wilde verhalen maak je mensen onnodig bang. Laat de politie haar werk doen en stop met deze heksenjacht Burgemeester Ward Vergote

“Met zulke wilde verhalen maak je mensen onnodig bang om naar Roeselare te fietsen. Het gaat uiteindelijk maar om één onnozelaar die zijn broek afsteekt. Laat de politie haar werk doen en stop met deze heksenjacht. We moeten ons in Moorslede veilig kunnen blijven voelen. We behoren dan ook tot de veiligste gemeenten in Vlaanderen.”

Ook op de Facebookpagina van het buurtinformatienetwerk Moorslede-Slypskapelle waren al verschillende berichten gepost over de exhibitionist. Die berichten zijn ondertussen verwijderd. “Het loopt wat uit de hand. Het BIN is er om de politie te steunen”, benadrukt Vergote.

N-VA pleit voor meer verlichting

De Stroroute is tien kilometer lang en volgt de voormalige spoorlijn 64 tussen Roeselare en Ieper. In opdracht van de provincie kreeg de Stroroute drie jaar geleden een opknapbeurt. Het eerste deel vanaf de stadsring van Roeselare tot aan de Roeselaarsestraat in Moorslede werd heraangelegd voor fietsers, wandelaars en ruiters. N-VA wil nu ook dimbare LED-verlichting op het tweede deel in Moorslede. “Het onveiligheidsgevoel groeit naarmate het donkerder wordt”, meent provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke. “Na schooltijd is het in de herfst en winter vroeger donker. Het eerste deel van de Stroroute heeft verlichting, dus is het toch logisch om ook het tweede deel te voorzien van verlichting, zodat wandelaars en fietsers zich veiliger voelen bij valavond. Zeker nu er al een paar keer een exhibitionist is opgedoken. Daarom dringen we er ook op aan dat politie en veldwachters een extra oogje in het zeil houden.”