Burgemeester Moorslede keert Open Vld de rug toe: “Ik voel me bedrogen. Regeren met Groen en sp.a strookt niet met mijn standpunten en idealen” Erik De Block

30 september 2020

10u03 28 Moorslede Burgemeester Ward Vergote van Moorslede is niet te spreken over het nieuw federaal regeerakkoord. Hij levert zijn lidkaart van Open Vld in. “Ik ben partijloos”, verkondigde Ward Vergote op Twitter. Hij voelt zich bedrogen door de nieuwe partijvoorzitter Egbert Lachaert. “Regeren met Groen en sp.a strookt niet met mijn standpunten en idealen”, zegt de burgemeester.

“Ik zet mijn lidmaatschap bij Open Vld ‘on hold’. Na mijn tweet krijg ik enorm veel reacties. Van overal uit Vlaanderen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, bevestigt de burgemeester van de West-Vlaamse gemeente. “Al die reacties geven aan dat er wel iets leeft en ondersteunen en bevestigen mijn visie. Ik sta niet alleen met mijn standpunt. Ik ben niet te spreken over het regeerakkoord. Zelfs zonder de inhoud te kennen.”

Toen er bij Open Vld een nieuwe voorzitter werd verkozen, steunde ik Egbert Lachaert. Hij zou Open vld liberaler en rechtser maken. Maanden later gaat hij in zee met Groen en de socialisten. Ik voel me bedrogen. Ward Vergote

“Toen er bij Open Vld een nieuwe voorzitter werd verkozen, steunde ik Egbert Lachaert tijdens zijn campagne. Hij zou Open Vld liberaler en rechtser maken. Maanden later gaat hij in zee met Groen en de socialisten. Wat Lachaert met Vivaldi heeft gedaan, had de vorige voorzitter Gwendoline Rutten al in gedachten. Ik voel me wel bedrogen. Vivaldi is in tegenstelling met de verkiezingsbeloften van Lachaert.”

Bakkerszoon Ward Vergote (58) blijft liberaal in hart en nieren. “Ik ben een echte liberaal,maar voortaan geen Open Vld’er meer”, benadrukt hij. “Vivaldi is voor Open VLD geen goede zaak. De volgende federale verkiezingen zal het heel moeilijk worden om tien procent te halen. Na de voorzitterswissel moest Open Vld liberaler worden en dat is niet gebeurd.”

Kartel

In Moorslede behoort Ward Vergote tot Visie, een kartel van Open Vld en onafhankelijken. “Mijn beslissing verandert niks voor de werking van het lokaal bestuur”, vertelt de burgemeester, die bezig is aan zijn tweede legislatuur. “Ik heb nog één ambitie en dat is in 2024 nog eens burgemeester worden. Met Visie maar dan al onafhankelijke, zoals er trouwens veel zijn. Van de partijtop van Open Vld heb ik ondertussen nog niemand gehoord.”