Buitenlander opgelicht door nepagenten langs ‘Route Polonaise’ VHS

03 september 2020

20u05 3 Moorslede Twee nepagenten hebben woensdag een buitenlander enkele honderden euro’s lichter gemaakt. De man kreeg zogezegd een boete, maar besefte pas achteraf dat er iets niet klopte.

De feiten gebeurden woensdag rond 6.30 uur op de Meensesteenweg in Moorslede. Langs die weg, die ook over het grondgebied van Roeselare en Ledegem loopt, zijn verschillende autohandels gevestigd. In de volksmond staat de gewestweg dan ook bekend als de ‘Route Polonaise’. Veel buitenlanders komen er auto’s opkopen om die naar hun thuisland over te brengen. Vaak betalen ze die wagens met contant geld. En net daar maken oplichters graag misbruik van.

Twee ‘agenten’ hielden een buitenlander woensdag tegen voor een zogenaamde controle. Ze maakten de man wijs dat hij enkele inbreuken had begaan en daarom beboet moest worden. Het slachtoffer durfde niet in te gaan tegen het duo en betaalde honderden euro’s aan boetes. Toen hij geen betalingsbewijs kreeg van de onmiddellijke inning begon het hem te dagen dat er iets niet klopte en dus nam hij contact op met de politie. Die besefte meteen dat de man was opgelicht.

Het buurtinformatienetwerk waarschuwt daarom nog eens voor nepagenten. Bij twijfel over een controle wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met de politie. In Moorslede is dat de zone Arro Ieper, bereikbaar op 057/23.05.00.