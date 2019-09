Brandweer rukt uit voor grasbrand, oorzaak onbekend VHS

06 september 2019

Langs de Talpensdreef in Moorslede, een zijstraat van de Roeselaarsestraat, brak vrijdagnamiddag brand uit op een veld. De vegetatie vatte er vuur, om nog onbekende reden. De brand was klein in omvang en snel onder controle. Mogelijk was het vuur aangestoken.