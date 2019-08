Bovenverdieping vat vuur, terwijl 83-jarige bewoonster zit koffie te drinken met buurtbewoners Alexander Haezebrouck

13 augustus 2019

18u46 0 Moorslede De bovenverdieping van een woning van een 83-jarige vrouw in de Passendaalsestraat in Moorslede is dinsdag rond 16.30 uur vernield door een uitslaande brand. “We waren met drie beneden koffie aan het drinken toen we plots twee doffe klappen hoorden”, vertelt buurman André Guillemyn (70).

Zoals zo vaak zat André Guillemyn (70) samen met nog een buurtbewoner koffie te drinken bij Antoinette Verbeerst (83), waar geregeld buurtbewoners over de vloer komen. “Plots hoorden we boven een doffe knal”, vertelt André. “Daarna nog één. Ik zei tegen Antoinette dat dit niet normaal was. Ze is via de voordeur gaan kijken en toen zag ze dat er brand was ontstaan op de bovenverdieping. Op dat moment kwam nog een andere buurtbewoonster roepen dat het brandde. We zijn meteen naar buiten gegaan en hebben de hulpdiensten gebeld. Nog voor ze arriveerden, sloegen de vlammen al door het dak.”

De brandweermannen hadden het vuur snel onder controle. Antoinette werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. “Mijn moeder is al jaren slecht te been en ging al lang niet meer naar de bovenverdieping”, vertelt haar zoon Marc D’hooghe. “Het moet gebeurd zijn in een van de oude slaapkamers, maar hoe het vuur is ontstaan, is een raadsel. Daar stonden nog wel wat lampen, maar niets werd ooit nog gebruikt.”

De bovenverdieping liep zware schade op, de schade op de benedenverdieping valt al bij al nog mee.